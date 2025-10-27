. Così il giornalista. Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive della sconfitta della Juventus in casa della Lazio, aprendo pure a un clamoroso scenario sulla panchina bianconera in caso di esonero di Tudor. « Della Juve, invece, s’è notato esclusivamente il volto. Teso e confuso. Partita sporca, a tratti sporchissima. Alla quale sono mancati il secondo giallo a McKennie e un rigore per step di Gila sul foot di Conceiçao; per questo è sorta spontanea la domanda: non sarà che Colombo non se l’è sentita di punire doppiamente la Lazio? Due errori non si annullano, restano due errori, episodi che hanno certamente inciso su una sfida piena di altri errori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni convinto: «Si rincorrono i nomi di Spalletti e Palladino ma il ritorno di Thiago Motta alla Juventus non è una provocazione»