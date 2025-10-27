Zaccagni ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Zaccagni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – « Abbiamo fatto una partita straordinaria. Basic va preso come esempio. Ora l’obiettivo è la partita di giovedì con il Pisa. In classifica dobbiamo recuperare ». QUI: Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zaccagni a DAZN: «Abbiamo fatto una partita straordinaria. In classifica dobbiamo recuperare, ecco quale è il nostro obiettivo»