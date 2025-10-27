Yorgos Lanthimos annuncia una pausa dalla regia dopo Bugonia

Dopo aver realizzato per il terzo anno consecutivo un altro film degno di un premio con Emma Stone, Yorgos Lanthimos ha bisogno di un po’ di riposo e relax. Il regista, candidato cinque volte all’Oscar, ha recentemente ammesso di aver bisogno di “ una piccola pausa ” dopo l’uscita del suo ultimo film Bugonia, nonostante avesse già intenzione di prendersi una pausa dopo i suoi due titoli precedenti, Povere creature! (2023) e Kinds of Kindness (2024). “ Beh, non posso continuare a farlo. Questo è quello che sappiamo per certo in questo momento ”, ha detto a Collider, aggiungendo: “ È un grosso errore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it