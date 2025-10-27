Yildiz la verità sul problema al ginocchio | ha la tendinopatia rotulea Cosa è e cosa filtra verso i prossimi impegni della Juventus

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz, la verità sul problema al ginocchio: ha la tendinopatia rotulea. Cosa è e cosa filtra sulle condizioni del turco verso i prossimi impegni della Juventus. L’assenza di  Kenan Yildiz  dall’undici titolare nella delicata trasferta contro la Lazio ha sorpreso molti tifosi, abituati a vedere nel talento turco l’unica vera fonte di imprevedibilità dell’attacco bianconero. Tuttavia, la sua presenza in panchina non è stata frutto di una bocciatura tecnica da parte di Igor Tudor, quanto piuttosto una  decisione quasi obbligatoria, dettata da ragioni fisiche. Il giocatore, infatti, sta gestendo da tempo alcuni  problemi al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz la verit224 sul problema al ginocchio ha la tendinopatia rotulea cosa 232 e cosa filtra verso i prossimi impegni della juventus

© Juventusnews24.com - Yildiz, la verità sul problema al ginocchio: ha la tendinopatia rotulea. Cosa è e cosa filtra verso i prossimi impegni della Juventus

Scopri altri approfondimenti

Yildiz, l’esito degli esami al ginocchio: di cosa soffre e come si può gestire - Il numero 10 della Juve, nella sfida contro la Lazio, è partito dalla panchina. Secondo tuttosport.com

yildiz verit224 problema ginocchio'Ha questo ginocchio un po' così', problemi per Yildiz? Le ultime - Domani la Juventus sfiderà la Lazio e il tecnico bianconero Igor Tudor ha pronunciato una frase che sta preoccupando i tifosi sulle condizioni di Kenan Yildiz. Si legge su ilbianconero.com

Juventus: scoperto il problema di Yildiz - Il talento turco della Juventus Kenan Yildiz accusa fastidi al ginocchio e chiede riposo. Da newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Verit224 Problema Ginocchio