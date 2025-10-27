Yildiz, la verità sul problema al ginocchio: ha la tendinopatia rotulea. Cosa è e cosa filtra sulle condizioni del turco verso i prossimi impegni della Juventus. L’assenza di Kenan Yildiz dall’undici titolare nella delicata trasferta contro la Lazio ha sorpreso molti tifosi, abituati a vedere nel talento turco l’unica vera fonte di imprevedibilità dell’attacco bianconero. Tuttavia, la sua presenza in panchina non è stata frutto di una bocciatura tecnica da parte di Igor Tudor, quanto piuttosto una decisione quasi obbligatoria, dettata da ragioni fisiche. Il giocatore, infatti, sta gestendo da tempo alcuni problemi al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz, la verità sul problema al ginocchio: ha la tendinopatia rotulea. Cosa è e cosa filtra verso i prossimi impegni della Juventus