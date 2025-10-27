Xavi Juve, è stato contattato l’ex allenatore del Barcellona. La risposta alla dirigenza bianconera è stata questa. Cos’è accaduto. Un nome da sogno, una suggestione affascinante, ma un “no” che fa sfumare l’ipotesi. Nella frenetica ricerca del successore di Igor Tudor, la Juve avrebbe sondato anche la pista che porta a Xavi Hernández. A svelare il retroscena è l’esperto di mercato Matteo Moretto. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Il contatto con Xavi: un tentativo andato a vuoto. Secondo Moretto, nei giorni precedenti all’esonero di Tudor, la dirigenza bianconera avrebbe contattato l’ex allenatore del Barcellona, attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura in blaugrana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Xavi Juve, retroscena a sorpresa! Contattato l’ex allenatore del Barcellona, qual è stata la sua risposta alla dirigenza bianconera. Cos’è successo