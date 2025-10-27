Xavi Juve retroscena a sorpresa! Contattato l’ex allenatore del Barcellona qual è stata la sua risposta alla dirigenza bianconera Cos’è successo
Xavi Juve, è stato contattato l’ex allenatore del Barcellona. La risposta alla dirigenza bianconera è stata questa. Cos’è accaduto. Un nome da sogno, una suggestione affascinante, ma un “no” che fa sfumare l’ipotesi. Nella frenetica ricerca del successore di Igor Tudor, la Juve avrebbe sondato anche la pista che porta a Xavi Hernández. A svelare il retroscena è l’esperto di mercato Matteo Moretto. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Il contatto con Xavi: un tentativo andato a vuoto. Secondo Moretto, nei giorni precedenti all’esonero di Tudor, la dirigenza bianconera avrebbe contattato l’ex allenatore del Barcellona, attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura in blaugrana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Juventus, da Mancini a Spalletti e Xavi: i nomi per sostituire Tudor - X Vai su X
OCCHIO ANCHE A XAVI Così Michele De Blasis a JuveLive sul possibile sostituto di Igor #Tudor sulla panchina della #Juventus #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Retroscena Juventus, Xavi contattato per la panchina: arriva il ‘no’ dello spagnolo - Questa mattina è arrivata la decisione ufficiale della dirigenza della Juventus di esonerare Igor Tudor. Lo riporta gonfialarete.com
Juventus, l’ombra di Xavi su Tudor? Aspetta una big europea - Partita ad alta tensione all’Old Trafford per il tecnico portoghese, che alla fine riesce a portare a casa una vittoria vitale per il suo futuro e le aspirazioni d’alta classifica dei ‘Red Devils’. Si legge su calciomercato.it
Juve, Tolomei: 'Esonero Tudor? Per prendere chi poi, Mancini, Spalletti, Xavi?' - Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta le tante voci che si stanno accavallando sui social e che vorrebbero una nutrita fetta di ... Riporta it.blastingnews.com