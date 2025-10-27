La WWE sta valutando molte opzioni in questo periodo. Sembrava che Trick Williams fosse ormai prossimo al debutto nel main roster, ma la situazione potrebbe non essere così imminente. Dopo aver perso il match per il titolo NXT contro Ricky Saints ad Halloween Havoc, molti pensavano che la sua chiamata fosse questione di tempo. Tuttavia, la presenza di Williams nei materiali promozionali per l’evento NXT Deadline fa pensare che i piani per lui in NXT continueranno almeno fino alla fine dell’anno. Shawn Michaels ha infatti condiviso il nuovo poster di NXT Deadline, in programma per il 6 dicembre 2025 al Boeing Center at Tech Port di San Antonio, Texas, e Trick Williams è tra i protagonisti dell’immagine insieme ad altri talenti del roster di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams resta a NXT, smentite le voci sul debutto nel main roster