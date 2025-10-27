WWE | Trick Williams resta a NXT smentite le voci sul debutto nel main roster

Zonawrestling.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE sta valutando molte opzioni in questo periodo. Sembrava che Trick Williams fosse ormai prossimo al debutto nel main roster, ma la situazione potrebbe non essere così imminente. Dopo aver perso il match per il titolo NXT contro Ricky Saints ad  Halloween Havoc, molti pensavano che la sua chiamata fosse questione di tempo. Tuttavia, la presenza di Williams nei materiali promozionali per l’evento  NXT Deadline  fa pensare che i piani per lui in NXT continueranno almeno fino alla fine dell’anno. Shawn Michaels ha infatti condiviso il nuovo poster di  NXT Deadline, in programma per il 6 dicembre 2025 al Boeing Center at Tech Port di San Antonio, Texas, e Trick Williams è tra i protagonisti dell’immagine insieme ad altri talenti del roster di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe trick williams resta a nxt smentite le voci sul debutto nel main roster

© Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams resta a NXT, smentite le voci sul debutto nel main roster

Approfondisci con queste news

wwe trick williams restaWWE: Trick Williams resta a NXT, smentite le voci sul debutto nel main roster - Sembrava che Trick Williams fosse ormai prossimo al debutto nel main roster, ma la situazione potrebbe non essere così imminente. Secondo zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Wwe Trick Williams Resta