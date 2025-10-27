WWE | Pubblicati nuovi teaser in meno di 24 ore il mistero si infittisce

La WWE ha appena pubblicato nuovi misteriosi teaser e potrebbe aver cambiato completamente le carte in tavola. La compagnia ha inizialmente diffuso un altro breve video nello stesso stile dei precedenti: passi lenti e deliberati, accompagnati da un’atmosfera inquietante e criptica. Ma questa volta c’è una differenza che ha mandato i fan nel panico: le scarpe sono diverse. pic.twitter.comqMR9xhfDOF — WWE (@WWE) October 26, 2025 Mentre nel primo teaser si vedevano chiaramente delle scarpe eleganti e lucide, in questo nuovo filmato sembrano invece scarpe ortopediche. Un dettaglio minuscolo, ma sufficiente per scatenare una nuova ondata di teorie: molti fan hanno infatti abbandonato l’ipotesi che il misterioso uomo possa essere GUNTHER, orientandosi verso qualcun altro del tutto diverso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

