WWE | Liv Morgan festeggia 11 anni con la compagnia e mostra il video del suo infortunio alla spalla

In WWE ci sono diverse Superstar in attesa di tornare sul ring, ma alcune di loro hanno comunque motivo di festeggiare importanti traguardi. Liv Morgan, al momento fuori per infortunio, è una di queste: anche se non può combattere, i fan non l'hanno certo dimenticata. Sui social, Liv ha condiviso un video mai visto prima che la mostra nella sala medica, mentre i dottori le sistemano la spalla, una scena purtroppo familiare per lei. Nella didascalia ha spiegato il motivo del post: celebrare il suo undicesimo anniversario in WWE: "Undici anni dopo, e sei ancora l'amore della mia vita. Buon anniversario @WWE.

