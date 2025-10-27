WWE | Liv Morgan festeggia 11 anni con la compagnia e mostra il video del suo infortunio alla spalla
In WWE ci sono diverse Superstar in attesa di tornare sul ring, ma alcune di loro hanno comunque motivo di festeggiare importanti traguardi. Liv Morgan, al momento fuori per infortunio, è una di queste: anche se non può combattere, i fan non l’hanno certo dimenticata. Sui social, Liv ha condiviso un video mai visto prima che la mostra nella sala medica, mentre i dottori le sistemano la spalla, una scena purtroppo familiare per lei. Nella didascalia ha spiegato il motivo del post: celebrare il suo undicesimo anniversario in WWE: “Undici anni dopo, e sei ancora l’amore della mia vita. Buon anniversario @WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
Halloween all’Off/Off Theatre con Morgan in “StraMorgan in Teatro” con Pino Strabioli. Venerdì 31 ottobre alle ore 21.00 in via Giulia, uno show con due protagonisti dello spettacolo, uniti dalla passione per la musica, il teatro e ogni forma d’arte senza filtri. Am Vai su Facebook
La WWE prepara il ritorno shock di Liv Morgan - Liv Morgan vicina al ritorno in WWE: la compagnia pianifica una sorpresa per il 2026, forse alla Royal Rumble in Arabia Saudita ... Riporta spaziowrestling.it
Intervista a Liv Morgan, campionessa WWE: "Adesso è il mio momento" - A pochi giorni di distanza da SummerSlam 2022, l'evento più importante dell'anno in casa WWE, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la SmackDown Women's Champion Liv Morgan. Come scrive tomshw.it
Liv Morgan, protagonista della Wwe: "Il 2024 è stato il mio anno" - Il momento più bello a SummerSlam" È uno dei volti migliori del 2024, l’anno che l’ha consacrata come ... Secondo gazzetta.it