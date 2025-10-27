WWE | Hall of Famer propone il turn heel di Bianca Belair con Jade Cargill Sarebbero imbattibili in coppia!

Mark Henry, uno dei nomi più autorevoli della storia WWE, ha lanciato una vera bomba mediatica riguardo al futuro della divisione femminile. Ospite di  Busted Open Radio, Henry ha affermato di desiderare un turn heel per  Bianca Belair, unendola in alleanza con  Jade Cargill  per dare vita a una delle coppie più temute e dominanti nella storia del wrestling odierno. Le parole di Mark Henry: “Turn heel e successo garantito”. Nel suo intervento, Henry è stato chiarissimo: “Voglio vedere Bianca Belair con un atteggiamento totalmente heel, accanto a Jade Cargill. Sarebbero una forza assoluta, nessuno riuscirebbe a batterle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

