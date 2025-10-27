Essere il figlio di una leggenda non è semplice, ma Dominik Mysterio vuole dimostrare di essere pronto a portare avanti la tradizione di famiglia e a diventare protagonista in WWE. Nell’intervista rilasciata per After the Bell, Dominik ha spiegato cosa significa portare il nome Mysterio e cosa lo spinge ogni giorno sul ring. “Il cognome Mysterio pesa tanto, ma dà anche forza”. Dirty Dom ha esordito sottolineando il valore e la difficoltà di essere figlio d’arte: “Avere un cognome così pesante sulle spalle può essere complicato. Ma mi spinge a lavorare di più, ad impegnarmi ogni giorno.” E sulla pressione delle aspettative familiari: “Non sento la pressione, solo motivazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dominik Mysterio tra eredità pesanti e sogni da John Cena. “Mi ispiro a mio padre e voglio lasciare il segno”