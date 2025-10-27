WWE | Dominik Mysterio tra eredità pesanti e sogni da John Cena Mi ispiro a mio padre e voglio lasciare il segno

Zonawrestling.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Essere il figlio di una leggenda non è semplice, ma  Dominik Mysterio  vuole dimostrare di essere pronto a portare avanti la tradizione di famiglia e a diventare protagonista in WWE. Nell’intervista rilasciata per  After the Bell, Dominik ha spiegato cosa significa portare il nome Mysterio e cosa lo spinge ogni giorno sul ring. “Il cognome Mysterio pesa tanto, ma dà anche forza”. Dirty Dom ha esordito sottolineando il valore e la difficoltà di essere figlio d’arte: “Avere un cognome così pesante sulle spalle può essere complicato. Ma mi spinge a lavorare di più, ad impegnarmi ogni giorno.” E sulla pressione delle aspettative familiari: “Non sento la pressione, solo motivazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe dominik mysterio tra eredit224 pesanti e sogni da john cena mi ispiro a mio padre e voglio lasciare il segno

© Zonawrestling.net - WWE: Dominik Mysterio tra eredità pesanti e sogni da John Cena. “Mi ispiro a mio padre e voglio lasciare il segno”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

wwe dominik mysterio eredit224Dominik Mysterio desidera un ultimo confronto con John Cena - L´autoproclamato erede della nuova era della WWE ha chiaramente espresso il desiderio di una cosa prima che John Cena si ritiri definitivamente: un ultimo incontro c ... Secondo worldwrestling.it

wwe dominik mysterio eredit224WWE: Dominik Mysterio si offre per il ritiro di John Cena - Spunta anche il suo nome per le ultime date della carriera di John Cena e Dominik Mysterio non si tira indietro ... Come scrive spaziowrestling.it

Dominik Mysterio calls out major WWE partner after possible forgery - WWE Superstar Dominik Mysterio recently took to social media to call out a major partner of the Stamford- Scrive sportskeeda.com

Cerca Video su questo argomento: Wwe Dominik Mysterio Eredit224