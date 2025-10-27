WWE |  Big E si arrende all’evidenza La mia carriera ormai è alle spalle Il futuro fuori dal ring diventa realtà

Dopo anni di speranze, voci e smentite, Big E rompe il silenzio e fa chiarezza sul suo futuro. Intervistato nel talk show What’s Your Story? condotto da Stephanie McMahon, l’ex membro dei New Day si è raccontato senza filtri, spiegando che – dopo il gravissimo infortunio al collo del 2022 – il wrestling attivo è ormai qualcosa che sente “dietro di sé”, con il cuore colmo di gratitudine piuttosto che di rimpianti. “La mia carriera è ormai alle spalle”. Nel podcast, Big E ha parlato senza maschere: “La mia carriera è ormai alle spalle. Sono una persona grata, penso di aver avuto una bellissima carriera e ne vado orgoglioso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

