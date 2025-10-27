WTA Jiujiang 2025 Anna Bondar ed Ella Seidel approdano al secondo turno
Calato il sipario sulla giornata di incontri a Jiujiang (Cina). Sul cemento asiatico, sono arrivati i primi risultati di un torneo in una settimana un po’ particolare, in avvicinamento alle WTA Finals di scena a Riad (Arabia Saudita), con Jasmine Paolini. Pronostici rispettati nella sfida tra Anna Bondar e Sijia Wei. L’ungherese si è imposta con un duplice 6-2 contro la cinese (n.207 del ranking), facendo valere un tennis più efficace. Nel secondo round ci sarà l’incrocio con la vincente della sfida tra Blikova-Paquet (qualificata). La tedesca Ella Seidel (n.90 del mondo) ha battuto la francese Sarah Rakotomanga Rajaonah (n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
WTA Jiujiang 2025, Anna Bondar ed Ella Seidel approdano al secondo turno - Sul cemento asiatico, sono arrivati i primi risultati di un torneo in una settimana un po' ... Segnala oasport.it
Tabellone WTA Jiangxi 2025: Elisabetta Cocciaretto al via in terra cinese - Nona edizione per lo Jiangxi Open, settima da quando il torneo è un WTA International e poi 250 e seconda dal trasferimento operato da Nanchang. Da oasport.it
Jianxi Open, la scheda: storia, curiosità e albo d'oro - Il Jianxi Open, torneo WTA 250, si s svolge dal 2024 al Jiujiang International Tennis Center. Si legge su sport.tiscali.it