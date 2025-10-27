WTA Hong Kong 2025 risultati 27 ottobre | Joint vince in rimonta avanti Lys e Tomljanovic

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre il torneo WTA 250 di Hong Kong, che non vede azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio: nella prima giornata vanno in scena sei match del primo turno, mentre gli altri dieci si disputeranno domani, quando il main draw si allineerà agli ottavi di finale. La cinese Wang Yafan piega in tre set la qualificata australiana Maddison Inglis, sconfitta per 6-4 6-7 (6) 6-3, mentre la spagnola Cristina Buc?a regola la qualificata cinese Ma Ye-Xin, battuta con lo score di 6-1 6-2, infine la qualificata slovacca Viktória Morvayová liquida la wild card di Hong Konhg, Cody Wong, per 6-1 6-0. La numero 5 del seeding, l’australiana Maya Joint, supera in rimonta la lettone Anastasija Sevastova con lo score di 2-6 6-4 6-3, mentre l’ australiana Ajla Tomljanovi? regola la qualificata nipponica Momoko Kobori con il punteggio di 7-5 6-2, infine la tedesca Eva Lys elimina la qualificata russa Kristiana Sidorova per 6-0 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

wta hong kong 2025 risultati 27 ottobre joint vince in rimonta avanti lys e tomljanovic

© Oasport.it - WTA Hong Kong 2025, risultati 27 ottobre: Joint vince in rimonta, avanti Lys e Tomljanovic

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

WTA Hong Kong 2025, risultati 27 ottobre: Joint vince in rimonta, avanti Lys e Tomljanovic - Si apre il torneo WTA 250 di Hong Kong, che non vede azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio: nella prima giornata vanno in scena sei match del ... Si legge su oasport.it

wta hong kong 2025Wta Chennai - Le avversarie di Bronzetti e Stefanini. A Hong Kong guida Bencic - L’altra canadese in campo è Victoria Mboko, campionessa al Wta 1000 di Montreal. msn.com scrive

wta hong kong 2025Alex Eala begins HK Open at a career-best No. 51 in WTA rankings - Eala looks to shake off a string of early exits after a promising stretch that saw her capture her maiden WTA title at the 125 Guadalajara Open in September. Segnala spin.ph

Cerca Video su questo argomento: Wta Hong Kong 2025