WTA Hong Kong 2025 risultati 27 ottobre | Joint vince in rimonta avanti Lys e Tomljanovic
Si apre il torneo WTA 250 di Hong Kong, che non vede azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio: nella prima giornata vanno in scena sei match del primo turno, mentre gli altri dieci si disputeranno domani, quando il main draw si allineerà agli ottavi di finale. La cinese Wang Yafan piega in tre set la qualificata australiana Maddison Inglis, sconfitta per 6-4 6-7 (6) 6-3, mentre la spagnola Cristina Buc?a regola la qualificata cinese Ma Ye-Xin, battuta con lo score di 6-1 6-2, infine la qualificata slovacca Viktória Morvayová liquida la wild card di Hong Konhg, Cody Wong, per 6-1 6-0. La numero 5 del seeding, l’australiana Maya Joint, supera in rimonta la lettone Anastasija Sevastova con lo score di 2-6 6-4 6-3, mentre l’ australiana Ajla Tomljanovi? regola la qualificata nipponica Momoko Kobori con il punteggio di 7-5 6-2, infine la tedesca Eva Lys elimina la qualificata russa Kristiana Sidorova per 6-0 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Hong Kong, recuperato il relitto del cargo Boeing 747 precipitato in mare - facebook.com Vai su Facebook
In Cina e a Hong Kong -dove vive - @heather_parisi non potrà più fare l’influencer sui temi della salute senza una laurea in medicina. Meglio che torni in Italia. Qui può ambire ad avere un ruolo in qualche commissione ministeriale - X Vai su X
WTA Hong Kong 2025, risultati 27 ottobre: Joint vince in rimonta, avanti Lys e Tomljanovic - Si apre il torneo WTA 250 di Hong Kong, che non vede azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio: nella prima giornata vanno in scena sei match del ... Si legge su oasport.it
Wta Chennai - Le avversarie di Bronzetti e Stefanini. A Hong Kong guida Bencic - L’altra canadese in campo è Victoria Mboko, campionessa al Wta 1000 di Montreal. msn.com scrive
Alex Eala begins HK Open at a career-best No. 51 in WTA rankings - Eala looks to shake off a string of early exits after a promising stretch that saw her capture her maiden WTA title at the 125 Guadalajara Open in September. Segnala spin.ph