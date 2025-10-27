Con il rilascio dell’aggiornamento di lunedì 27 ottobre è stata ufficializzata la classifica definitiva della Race WTA 2025, che ha qualificato le prime otto tenniste in graduatoria alle Finals: l’ ottava posizione è stata arpionata da Jasmine Paolini, con 6 punti di margine sulla russa Mirra Andreeva, esclusa dal torneo di Riad. In realtà ci sarà un doppio impegno per Jasmine Paolini, che dovrà affrontare le Finals in Arabia Saudita, come peraltro accaduto già lo scorso anno, giocando sia in singolare che in doppio, dovendo scendere in campo tutti i giorni in maniera alternata nel corso della prima fase a gironi (1-6 novembre). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Finals 2025: il girone ideale e quello da evitare per Jasmine Paolini