Le WTA Finals 2025 di tennis si terranno a Riad, in Arabia Saudita, e saranno in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre: Jasmine Paolini si è qualificata (unica tennista a riuscirci) sia in singolare che in doppio, dove farà coppia con Sara Errani. Per entrambi i tornei la fase a gironi si terrà dall’1 al 6 novembre ( Jasmine Paolini sarà in campo tutti i giorni, dovendosi alternare tra singolare e doppio ), poi le prime due classificate di ciascun raggruppamento venerdì 7 disputeranno le semifinali, con le vincenti che sabato 8 scenderanno in campo per le finali. Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Finals 2025: calendario dai gironi alla finale, programma, tv, streaming