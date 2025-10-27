WTA Finals 2025 | calendario dai gironi alla finale programma tv streaming
Le WTA Finals 2025 di tennis si terranno a Riad, in Arabia Saudita, e saranno in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre: Jasmine Paolini si è qualificata (unica tennista a riuscirci) sia in singolare che in doppio, dove farà coppia con Sara Errani. Per entrambi i tornei la fase a gironi si terrà dall’1 al 6 novembre ( Jasmine Paolini sarà in campo tutti i giorni, dovendosi alternare tra singolare e doppio ), poi le prime due classificate di ciascun raggruppamento venerdì 7 disputeranno le semifinali, con le vincenti che sabato 8 scenderanno in campo per le finali. Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IL SECONDO 1000 DI ANISIMOVA Dominata in finale Linda Noskova per 6-0 6-2, l'americana vince China Open di Pechino, il più importante appuntamento post-US Open del calendario WTA Anisimova, già qualificata alle WTA Finals di Riyadh, sale al te - X Vai su X
WTA Finals: l’elenco delle otto qualificate Al comando della Race troviamo la campionessa degli US Open Aryna Sabalenka con 9990 pt. Seconda la trionfatrice di Wimbledon Iga Swiatek con 8303 pt. Terza la vincitrice del Roland Garros nonché delle - facebook.com Vai su Facebook
WTA Finals 2025: calendario dai gironi alla finale, programma, tv, streaming - Le WTA Finals 2025 di tennis si terranno a Riad, in Arabia Saudita, e saranno in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre: Jasmine Paolini si è ... Come scrive oasport.it
Programma Wta Finals Riyadh 2025 in tv: calendario, date, orari, dove vederle in tv - Il programma con le date e gli orari delle Wta Finals 2025, in programma dall'1 all'8 novembre in Arabia Saudita. Lo riporta spaziotennis.com
Quando si giocano le WTA Finals 2025: programma dai gironi alla finale, orari, tv. C’è Jasmine Paolini! - Jasmine Paolini è la qualificata numero 7 nel torneo di singolare femminile alle WTA Finals di Riad, in Arabia Saudita, in programma da sabato 1 a sabato ... Come scrive oasport.it