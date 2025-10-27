Withings Body Scan in prova la bilancia col manubrio che misura tutto il corpo
Molto più di una bilancia: la Body Scan raccoglie moltissimi biomarker e fa una "fotografia" della composizione corporea completa anche della parte alta, arrivando addirittura all'elettrocardiogramma a sei derivazioni. Il tutto grazie anche al manubrio sensorizzato.. 🔗 Leggi su Dday.it
