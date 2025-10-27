Witchy Girl Fall makeup | la stagione delle streghe è ufficialmente iniziata

L’autunno è arrivato e, come ogni anno, ci ritroviamo davanti all’armadio a chiedere ai vestiti di risolverci l’esistenza. Tutto diventa un po’ più scuro, più morbido, più misterioso. È il momento in cui i colori si fanno bordeaux, il rossetto si tinge di prugna e nei capelli ci finiscono fermagli che sembrano piccoli amuleti. È la stagione delle ragazze-strega — o, se vogliamo dirla come su TikTok, è ufficialmente witchy girl fall. La Witchy Girl Fall è tornata: quali trend beauty dobbiamo aspettarci. Non è il gotico cupo dei primi 2000, ma una sua versione eterea e cinematografica. Un mix tra grunge anni ’90 e romanticismo decadente, con un tocco di polvere di luna e tanto cherry gloss. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

