Dopo essere stato costretto alla rinuncia del titolo di Duca di York, il Principe Andrea si trova oggi a fare i conti con altre due “umiliazioni”: la rimozione del suo stendardo nella St George’s Chapel a Windsor e la crescente pressione da parte del sovrano Carlo III affinché lasci la sua residenza, il Royal Lodge. La rinuncia al titolo di Duca. Nato nel 1960, Andrea è il terzogenito della defunta Regina Elisabetta II e del Principe Filippo. Per decenni ha rappresentato, anche se in ruoli secondari rispetto agli eredi al trono, una parte dello schema istituzionale dei Windsor. Tuttavia, una serie di scandali — primo fra tutti il rapporto con Jeffrey Epstein e le accuse mosse dalla Virginia Giuffre — ne hanno profondamente incrinato l’immagine pubblica e la posizione interna alla famiglia reale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Windsor scarica Andrea: rimosso lo stendardo, ora Carlo III vuole il trasloco