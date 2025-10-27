Wildwood | il viaggio ha inizio nel nuovo teaser del film d' animazione dei creatori di Coraline
LAIKA offre un nuovo sguardo all'atteso film dark fantasy Wildwood, diretto da Travis Knight e scritto da Chris Butler, con un cast vocale all star. LAIKA ha diffuso un nuovo teaser del film dark fantasy Wildwood, che si preannuncia proprio stupefacente e ultraterreno, come tutto ciò che viene prodotto dal celebre studio di animazione in stop-motion. Basato sull'omonimo romanzo del 2011 di Colin Meloy, Wildwood introdurrà al pubblico due nuovi protagonisti: Prue McKeel e Curtis Melhberg. Prue è un'adolescente avventurosa che si inoltra nelle foreste che circondano Portland per salvare il fratellino Mac, che è stato rapito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
