LAIKA offre un nuovo sguardo all'atteso film dark fantasy Wildwood, diretto da Travis Knight e scritto da Chris Butler, con un cast vocale all star. LAIKA ha diffuso un nuovo teaser del film dark fantasy Wildwood, che si preannuncia proprio stupefacente e ultraterreno, come tutto ciò che viene prodotto dal celebre studio di animazione in stop-motion. Basato sull'omonimo romanzo del 2011 di Colin Meloy, Wildwood introdurrà al pubblico due nuovi protagonisti: Prue McKeel e Curtis Melhberg. Prue è un'adolescente avventurosa che si inoltra nelle foreste che circondano Portland per salvare il fratellino Mac, che è stato rapito.

© Movieplayer.it - Wildwood: il viaggio ha inizio nel nuovo teaser del film d'animazione dei creatori di Coraline