Wild Nights Tamed Beasts recensione RoFF | vincitore del Premio alla Regia un film disturbante e crudo che parla di argomenti problematici

La nostra recensione di Wild Nights Tamed Beasts, opera prima di Wang Tong, vincitore del Premio alla Regia alla Festa del Cinema di Roma 2025: un film che tratta un argomento controverso. Wild Nights Tamed Beasts, esordio alla regia di Wang Tong e vincitore del Premio alla Regia alla Festa del Cinema di Roma 2025, racconta la storia di Ye Xiaolin, una badante che si prende cura di anziani malati per poi ucciderli, convinta di alleviare le loro sofferenze. Tra lei e Ma Deyong, figlio di uno dei suoi assistiti, nasce un legame ambiguo che riflette i temi di misericordia, morte ed eutanasia. Il film mostra senza filtri la degradazione fisica e morale dei personaggi, amplificata da una regia fredda e spietata. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Wild Nights Tamed Beasts, recensione RoFF: vincitore del Premio alla Regia, un film disturbante e crudo che parla di argomenti problematici

