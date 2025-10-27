Whatsapp riecco la truffa del codice a 6 cifre | come non perdere il controllo del proprio account
Attenzione: arriva un messaggio da un contatto della rubrica chiede l'invio del codice utile a reimpostare l'account su un altro dispositivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
