Wembanyama fa quello che vuole | doppia stoppata clamorosa e poi
Tra le migliori 5 giocate della notte Nba, spicca senza dubbio quella di Victor Wembanyama nel 118-107 con cui i San Antonio Spurs hanno battuto i Brooklyn Nets: doppia stoppata e "meteora" perfetta fuori dalla lunetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
