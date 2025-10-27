Week-end di sagra a Vitulano il sindaco Scarinzi | Momento di orgoglio per la nostra comunità
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’ufficializzazione del programma della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese in programma il 31 ottobre e il 1-2 novembre 2025 a Vitulano non potevano mancare le dichiarazioni del sindaco Raffaele Scarinzi e del presidente della Pro Loco Maurizio De Filippo. “La Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese è un momento di orgoglio per la nostra comunità – afferma il sindaco Raffaele Scarinzi – è un’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio, la tradizione e l’accoglienza che da sempre contraddistinguono Vitulano. Desidero ringraziare la Pro Loco, tutte le associazioni, i volontari e gli operatori locali che con impegno e passione rendono possibile questo evento giunto alle 32esima edizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
