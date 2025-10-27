Waymo sbarca in Europa Andrea Vaccaro | Le nuove generazioni non avranno bisogno di guidare

Repubblica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ingegnere genovese a capo del team di Field Safety di Waymo, guida da San Francisco la rivoluzione dei robot taxi di Google. Dopo gli Stati Uniti e Asia, i primi test pubblici partiranno a Londra nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Waymo sbarca in Europa. Andrea Vaccaro: “Le nuove generazioni non avranno bisogno di guidare”

