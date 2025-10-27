Wall Street Journal | Amazon si prepara a licenziare fino a 30mila dipendenti

La multinazionale statunitense Amazon si starebbe preparando a un taglio di 30mila posti di lavoro. Lo hanno detto fonti anonime al “Wall Street Journal”, precisando che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già domani, martedì 28 ottobre. Secondo le fonti del quotidiano statunitense, i licenziamenti potrebbero interessare diversi rami dell’organizzazione, tra cui le risorse umane, in cloud computing e il comparto pubblicitario. La stessa indiscrezione è riportata anche da Reuters. Quanti sono i lavoratori Amazon, il grande licenziamento del 2022. Sono 1,55 milioni i lavoratori totali di Amazon, compresi gli addetti dell’indotto, cifra che sale considerando anche i 350mila dipendenti diretti. 🔗 Leggi su Open.online