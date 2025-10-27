Walkzone costeggiando le rive del lago di Canterno
Camminare non è mai stato così divertente! Indossa le nostre cuffie e lasciati trasportare, balla, canta, fai nuove amicizie e goditi ogni passo, perché il BENESSERE NON DEVE MAI ESSERE NOIOSO! Camminare in WALKZONE MODE sarà straordinariamente eccitante.una vera festa in movimento! DETTAGLI. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nemi: abuso edilizio sulle rive del lago in area protetta, sequestrato - Un abuso edilizio sulle rive del lago di Nemi in un'area sosttoposat a vincolo paeaggistico ed ambientale. Secondo romatoday.it
Bracciano: abusi edilizi sulle rive del lago, denunciati 17 stabilimenti - Proseguono i controlli dei Carabinieri sulla costa prospiciente il lungolago di Bracciano: nelle ultime ore i militari hanno denunciato a piede libero 17 persone responsabili, a vario titolo, di ... Riporta romatoday.it
Lago di Corbara, rive pulite grazie ai volontari. Riuscita la giornata «plastic-free» - Una giornata intera all'insegna dell'amore per l'ambiente e il territorio è quella che, sabato 25 luglio, hanno trascorso i volontari di Plastic–Free insieme al Laboratorio "Verde Fare Ambiente" ... Lo riporta ilmessaggero.it