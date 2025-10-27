Vuole i biglietti della lotteria scolastica? ma la attira in garage e la molesta | condannato
Palpeggiare una minorenne attraverso gli spessi abiti invernali costituisce sempre il reato di violenza sessuale, ma consente l’applicazione delle attenuanti generiche e uno sconto di pena.La vittima, una ragazzina minorenne che si era presentata sulla soglia di casa dell’uomo per vendergli dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Vuole i biglietti della lotteria scolastica?", ma la attira in garage e la molesta: condannato ift.tt/I6PhH5G - X Vai su X
"E se Dio vuole..." Musical 29 Novembre 2025 - Ore 21:00 Auditorium 10 Settembre 1943 - Isernia Biglietti su ciaotickets.com: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/e-se-dio-vuole-isernia?_gl=1*1fvol05*_up*MQ..*_ga*NzE1ODg5NjQ4LjE3NjEwMzc1O - facebook.com Vai su Facebook