Vuole i biglietti della lotteria scolastica? ma la attira in garage e la molesta | condannato

Perugiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palpeggiare una minorenne attraverso gli spessi abiti invernali costituisce sempre il reato di violenza sessuale, ma consente l’applicazione delle attenuanti generiche e uno sconto di pena.La vittima, una ragazzina minorenne che si era presentata sulla soglia di casa dell’uomo per vendergli dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

