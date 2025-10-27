Vuoi una barba da star? Ecco gli stili più cool approvati da Hollywood

Gqitalia.it | 27 ott 2025

Barba: quando la genetica è dalla tua parte, sei già a metà dell’opera. Ma è solo l’inizio. Il passo successivo è trovare lo stile che ti valorizza davvero e non è affatto semplice. Per alcuni, la forma giusta si rivela subito. Per altri, serve tempo, pazienza e una serie di esperimenti. Potresti passare mesi a provare lunghezze e tagli, ritoccando i baffi e interrogandoti sull’identità dei tuoi peli facciali: sono baffi a manubrio o è solo l’effetto Jacob Elordi? In ogni caso, siamo qui per aiutarti. Scorri con noi i migliori stili di barba, scelti e sfoggiati dagli uomini più affascinanti di Hollywood. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

