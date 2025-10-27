Voto Argentina netta vittoria di Milei

1.44 Milei ha vinto le elezioni legislative col suo partito,La Libertad Avanza con 40,84% dei voti per la Camera dei Deputati, superando l'opposizione di sinistra Fuerza Patria al 24,50%. Nonostante la sconfitta nella provincia di Buenos Aires, tradizionale roccaforte peronista, il partito di governo consolida il suo peso politico nazionale. L'affluenza è stata del 67,85%.Sono stati eletti 24 senatori e 127 deputati nazionali, che siederanno al Congresso a partire dal 10 dicembre.Per la prima volta usata la scheda elettorale unica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it