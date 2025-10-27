Voragine in via Cavallotti | cantiere terminato si torna alla normalità
Si sono conclusi i lavori di ripristino del manto stradale nel tratto di via Cavallotti a Monza interessato da una buca apertasi nella giornata di venerdì 24 ottobre. A renderlo noto, nella mattinata di lunedì 27 ottobre, è Brianzacque con un comunicato ufficiale in cui si specifica che le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
