Voragine in via Cavallotti | cantiere terminato si torna alla normalità

Monzatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi i lavori di ripristino del manto stradale nel tratto di via Cavallotti a Monza interessato da una buca apertasi nella giornata di venerdì 24 ottobre. A renderlo noto, nella mattinata di lunedì 27 ottobre, è Brianzacque con un comunicato ufficiale in cui si specifica che le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

