Vomito nausea e lividi inspiegabili pensavo fosse un’intolleranza poi la diagnosi insolita | la malattia di Harriet Green e il lieto fine

Quando aveva 26 anni, Harriet Green, di Melbourne, iniziò ad avvertire nausea e stanchezza dopo i pasti, ma attribuì tutto allo stress lavorativo. “Pensavo fosse solo un’intolleranza alimentare o il troppo lavoro”, ha raccontato la ragazza al Daily Mail. “Dopo pranzo mi sentivo così male che restavo immobile davanti al computer cercando di non vomitare”. Con il tempo, ai disturbi gastrointestinali si aggiunsero lividi inspiegabili e una forte spossatezza. “Dopo l’attività fisica mi sentivo davvero a pezzi”, ha detto. Un giorno, dopo essersi grattata una gamba, notò un grande ematoma: “Ho capito che non era normale e ho fissato subito un appuntamento dal medico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche questi approfondimenti

Bimbi con nausea e vomito dopo la pizzetta all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. L’assessora Striano a Fanpage.it: “Avviati i controlli” - facebook.com Vai su Facebook

Lividi, nausea e stanchezza, per i medici era solo stress, ma poi è arrivata la diagnosi - La toccante storia di Harriet Green, giovane di Melbourne che lotta contro la sindrome mielodisplastica, un tumore del sangue ... Secondo bigodino.it

Lividi spontanei, non sforzarti di capire dove hai sbattuto: corri dal medico senza perdere tempo - Certi lividi potrebbero essere il segno che qualcosa di molto grave sta accadendo al tuo corpo, meglio consultare un medico tempestivamente. Lo riporta blitzquotidiano.it

Nausea e vomito gravi in gravidanza, come Kate una donna su 100 - E' un condizione che preoccupa e va gestita con attenzione ma che si verifica, stando ai dati a disposizione, in rari casi, appena 1 su 100, quella che ha colpito Kate Middleton durante tutte le ... Scrive ansa.it