Volontari di Plastic Free e detenuti di Seconda Chance in azione a Gallico | raccolti 920 chili di rifiuti

Reggiotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata all’aperto, dedicata all’ambiente e al riscatto sociale, ha visto protagonisti anche a Reggio Calabria i detenuti in permesso premio e gli affidati in prova al servizio sociale, impegnati fianco a fianco con i volontari di Plastic Free per ripulire la spiaggia di Gallico. Sono stati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

