Volontari di Plastic Free e detenuti di Seconda Chance in azione a Gallico | raccolti 920 chili di rifiuti

Una giornata all’aperto, dedicata all’ambiente e al riscatto sociale, ha visto protagonisti anche a Reggio Calabria i detenuti in permesso premio e gli affidati in prova al servizio sociale, impegnati fianco a fianco con i volontari di Plastic Free per ripulire la spiaggia di Gallico. Sono stati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Sabato 25 ottobre 2025 11 volontari Plastic Free Canavese hanno girato per le vie della Città rimuovendo rifiuti, cartacce ma soprattutto mozziconi. Una cinquantina di kg di rifiuti raccolti. Grazie a tutti I volontari. - facebook.com Vai su Facebook

Detenuti Seconda Chance e volontari Plastic Free insieme in una giornata dedicata all'ambiente https://ift.tt/Vs0AnrE https://ift.tt/rtXU5T1 - X Vai su X

Ambiente: Oltre 100 detenuti in azione con i volontari Plastic Free rimuovono 6 tonnellate di rifiuti in 13 città - Oltre 100 detenuti in permesso premio hanno concorso a una raccolta straordinaria di plastica nel progetto "Una seconda possibilità" ... Lo riporta lagone.it

Da 3,7 tonnellate di plastica raccolte a una rete di 16 carceri: domani la nuova mobilitazione che pulisce strade e spiagge d’Italia - Dopo aver rimosso 3,7 tonnellate di rifiuti lo scorso maggio, volontari e detenuti di 16 istituti penitenziari tornano domani a unire le forze in 14 città italiane per una nuova giornata di pulizia e ... Scrive corriere.it

Detenuti e volontari insieme: a Varese la giornata Plastic Free che unisce riscoperta e pulizia - Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti, tra cui 114 detenuti in permesso premio, rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e rifiu ... Scrive varese7press.it