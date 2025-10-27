Volley serie B l’amarezza di De Marco | Non è una questione di risultato ma di prestazione Mentalmente non eravamo pronti L’Hokkaido sbaglia il primo vero esame

Hokkaido Bologna 0 Novavolley Loreto 3 (20-25, 22-25, 20-25) HOKKAIDO BOLOGNA: Falzone 1, Ricci Maccarini 10, Ronchi 8, Bernardis 13, Bandieri 3, Russello 4, Serenari (L1); Tito 2, Tapparo 4, Rivola 1, Branco. Non entrati: Gamberini, De Cocinis, Marani (L2). All. De Marco. NOVAVOLLEY LORETO: Campana 5, Torregiani 14, Sarzi Sartori 12, Ujkaj 10, Sassi 4, Magini 14, Dignani (L1); Zazzarini 1. Non entrati: Marchetti, Papa, Sampaolesi, Forconi. All. Iurisci. Arbitri: Libralesso e Bragato. Hokkaido bocciata al primo vero esame di maturità stagionale: se per paura di volare o per peccato di presunzione lo diranno le prossime uscite, a partire dalla trasferta di San Marino del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

