Volley Serie B C D MoRe super Fos Cvr tritatutto Tirabassi | exploit in trasferta
Turno di volley favorevole alle reggiane e in particolare alle quattro di Serie B che conquistano 12 punti su 12 disponibili. SERIE B. La MoRe Volley impiega un set a mettere a fuoco gli avversari del Vero Volley Monza: perde il primo a 23 e poi chiude 3 a 1 (23-25 25-11 25-22 25-23). SERIE B1. Fos Cvr tritatutto, con un netto 3 a 0 (16, 19, 22) ai danni delle giovani di Scandicci. In pratica non c’è partita, 13 punti per Brunfranco, 10 per Spagnuolo. Anche la Tirabassi & Vezzali vince bene (in trasferta), lasciando solo un set alla Moma Anderlini Modena: 25-14 25-18 25-19 18-25. SERIE B2. Pol ICaRe rullo compressore, con un successo molto tirato nei parziali, nonostante il 3 a 0: si combatte sempre, sul 26-24, ancora 26-24 e 25-23 che vale il primo posto in classifica a punteggio pieno, assieme ad altre tre formazioni emiliane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
