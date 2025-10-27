Volley Serie A3 Mian 27 punti trascina la Conad al successo

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN GIUSTINO 1 CONAD 3 ALTOTEVERE SAN GIUSTINO: Tesone, Biffi 2, Cherubini ne, Marzolla 12, Favaro, Chiella, Procelli, Alpini 15, Compagnoni 12, Marra, Pochini (L), Cappelletti 7, Quarta 13, Masala. All. Bartolini. CONAD TRICOLORE: Bertoni, Signorini, Chevalier 14, Marini, Scaltriti 3, Barone 5, Mian 27, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 7, Sanguanini, Zecca (L), Mazzon 17, Santambrogio 5. All. Zagni. Arbitri: Viterbo e Pescatore. Parziali: 19-25, 25-21, 23-25, 20-25. Seconda vittoria in altrettante gare per la Conad (6), che torna dall’Umbria col 3-1 rifilato a San Giustino (0) che la mantiene in vetta al raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley serie a3 mian 27 punti trascina la conad al successo

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie A3. Mian (27 punti) trascina la Conad al successo

Altre letture consigliate

volley serie a3 mianVolley Serie A3. Conad a caccia di conferme in Umbria - Alle 19, nel posticipo della seconda giornata di Serie A3, i granata vogliono proseguire nel buon momento dopo la netta vittoria inte ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Volley A3/M San Giustino ospita Reggio Emilia. Terni Academy va nella tana del Sabaudia - Nel girone blu della serie A3 maschile la Ermgroup San Giustino gioca oggi al palasport (ore 19) la seconda giornata contro l’accreditata Conad Reggio Emilia. Secondo msn.com

volley serie a3 mianSerie A3, scatta la nuova stagione della Domotek Volley: la parola ai protagonisti - Il primo ostacolo è già atteso: domenica 26 ottobre, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Tricase, la Domotek affronterà la neopromossa Green Voll ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Serie A3 Mian