Volley Serie A3 Mian 27 punti trascina la Conad al successo
SAN GIUSTINO 1 CONAD 3 ALTOTEVERE SAN GIUSTINO: Tesone, Biffi 2, Cherubini ne, Marzolla 12, Favaro, Chiella, Procelli, Alpini 15, Compagnoni 12, Marra, Pochini (L), Cappelletti 7, Quarta 13, Masala. All. Bartolini. CONAD TRICOLORE: Bertoni, Signorini, Chevalier 14, Marini, Scaltriti 3, Barone 5, Mian 27, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 7, Sanguanini, Zecca (L), Mazzon 17, Santambrogio 5. All. Zagni. Arbitri: Viterbo e Pescatore. Parziali: 19-25, 25-21, 23-25, 20-25. Seconda vittoria in altrettante gare per la Conad (6), che torna dall’Umbria col 3-1 rifilato a San Giustino (0) che la mantiene in vetta al raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
