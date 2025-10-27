Volley posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Bisognerà aspettare. Ci sono delle novità in relazione alla disputa dell’edizione 2025 della Supercoppa Italia di volley. Lo scorso luglio, a Riyadh in Arabia Saudita, si era tenuta una conferenza stampa sulla prossima edizione della competizione. Oltre ai vertici della Lega Pallavolo Serie A erano presenti Ali Mohammed Alamri, in rappresentanza di Saudi Crown, e Abdullh Alkholify per la Saudi Arabian Volleyball Federation. Era stato ufficializzato l’accordo per l’organizzazione della Del Monte® Supercoppa 2025, per la prima volta al di fuori dei confini italiani, nella città saudita di Dammam, regione leader mondiale nell’industria petrolifera, nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

