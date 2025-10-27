Volley Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova | tie-break da urlo in Superlega
Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-2 (25-15; 22-25; 25-20; 23-25; 15-11) nel big match della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato il secondo successo stagionale, portandosi a un punto di distacco dalle capolista Trento e Verona, mentre la Lube si trova a -2 dai Campioni d’Italia e dagli scaligeri. I Block Devils hanno dominato il primo set, mentre nel secondo set sono stati Dzavoronok e Poriya a fare la differenza sul 21-22, permettendo alla Lube di pareggiare. Gli umbri sono ripartiti a razzo nel terzo parziale, hanno scavato un bel solco con Ben Tara e Ishikawa (16-11), i due ace di Nikolov hanno riavvicinato gli ospiti (16-14), ma poi ancora i due principali terminali offensivi hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
HIGHLIGHTS CUNEO - PERUGIA Guarda gli highlights di VBTV della sfida tra Cuneo Granda Volley e Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile valevole per la 5^ giornata di Serie A1 Tigotà Iscriviti sul nostro canale Youtube https://bit - facebook.com Vai su Facebook
| - / Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia 23-25 (1-2) #BlockDevils #superlega - X Vai su X
Volley, Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova: tie-break da urlo in Superlega - 11) nel big match della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato ... Segnala oasport.it
Lube, al via il braccio di ferro con Perugia - 30 si gioca in Umbria il big match tra le protagoniste delle ultime stagioni. Scrive sport.quotidiano.net
Lube l'orgoglio non basta: Perugia vince il big match al tiebreak - PERUGIA Una battaglia all’ultima schiacciata alla fine vinta da Perugia solo al tie- Si legge su msn.com