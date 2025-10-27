Volley Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova | tie-break da urlo in Superlega

Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-2 (25-15; 22-25; 25-20; 23-25; 15-11) nel big match della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato il secondo successo stagionale, portandosi a un punto di distacco dalle capolista Trento e Verona, mentre la Lube si trova a -2 dai Campioni d’Italia e dagli scaligeri. I Block Devils hanno dominato il primo set, mentre nel secondo set sono stati Dzavoronok e Poriya a fare la differenza sul 21-22, permettendo alla Lube di pareggiare. Gli umbri sono ripartiti a razzo nel terzo parziale, hanno scavato un bel solco con Ben Tara e Ishikawa (16-11), i due ace di Nikolov hanno riavvicinato gli ospiti (16-14), ma poi ancora i due principali terminali offensivi hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

