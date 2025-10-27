Volley netto 3-0 della Sab Group Rubicone ai danni di Montorio

27 ott 2025

La Sab Group Rubicone domina la sfida casalinga contro Montorio Volley imponendosi con un netto 3-0. I ragazzi di coach Mascetti mostrano sin dai primi scambi grande determinazione e concentrazione, mantenendo sempre il controllo del match e concedendo pochissimo agli avversari. Una prestazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

