I MIGLIORI ITALIANI DELLA 2ª GIORNATA DI SUPERLEGA. ALESSANDRO MICHIELETTO: Non può mancare in questa graduatoria. Chiude il match casaling con Pasdova con 15 punti, il 55% (che potrebbe semnbrare anche poco visto che arriva dal 100% di Coisterna ma poco non è), il 47% in ricezione e due ace. ALESSANDRO BOVOLENTA: Praticamente devastante in una partita tutt’algtro che semplice contro Milano. 28 punti, il 75% in attacco, a cui si aggiunge un muro. Porro sa che trova sempre un porto sicuro dalle sue parti e il figlio d’arte non lo delude. PARDO MATI: Non è la partita della vita per il centrale modenese ma è un messaggio ai naviganti che a questi livelli ci può stare eccome. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 2° giornata di Superlega. Bovolenta affonda Milano, Mati e Codarin, nomi nuovi al centro