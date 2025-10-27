Volley i migliori italiani della 2° giornata di Superlega Bovolenta affonda Milano Mati e Codarin nomi nuovi al centro
I MIGLIORI ITALIANI DELLA 2ª GIORNATA DI SUPERLEGA. ALESSANDRO MICHIELETTO: Non può mancare in questa graduatoria. Chiude il match casaling con Pasdova con 15 punti, il 55% (che potrebbe semnbrare anche poco visto che arriva dal 100% di Coisterna ma poco non è), il 47% in ricezione e due ace. ALESSANDRO BOVOLENTA: Praticamente devastante in una partita tutt’algtro che semplice contro Milano. 28 punti, il 75% in attacco, a cui si aggiunge un muro. Porro sa che trova sempre un porto sicuro dalle sue parti e il figlio d’arte non lo delude. PARDO MATI: Non è la partita della vita per il centrale modenese ma è un messaggio ai naviganti che a questi livelli ci può stare eccome. 🔗 Leggi su Oasport.it
