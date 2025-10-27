Volley femminile le migliori italiane della 5a giornata di A1 L’effetto Bosetti fa volare Scandicci l’Italia scopre Eckl

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 5ª GIORNATA DI SERIE A1. BEATRICE GARDINI: Nei due punti conquistati a Cuneo che cancellano la brutta prova di Macerata c'è lo zampino di Beatrice Gardini che, pur senza percentuali stratosferiche, mette assieme la bellezza di 19 punti, tra i quali alcuni decisivi per l'andamento del match. Chiude con il 30% in attacco, il 35% in ricezione e due muri. SARAH FAHR: La festa è finita (per le avversarie). Il periodo di appannamento, dovuto a una fisiologica stanchezza, sembra essere arrivato al termine per la centrale di Conegliano che sfodera una super prestazione a Novara con 9 punti, il 71% di positività in attacco, due ace e due muri.

