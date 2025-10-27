Talmassons 2 Clai 3 (25-21; 24-26; 25-21; 18-25; 19-21) TALMASSONS: Barbazeni 1, Cusma, Feruglio, Viola, Mistretta, Enneking 6, Gannar12, Rossetto 16, Molinaro 11, Bakodimou 11, Frosini 25, Scola, Cassan. All. Barbieri. CLAI IMOLA: Hoogers 15, Schena, Cavalli 2, Salvatori 6, Novello, Vecchi, Malik 23, Gambini, Romano, Bulovic 17, Busolini 5. All. Bendandi. Arbitri: Cecconato e Sumeraro. TALMASSONS (Udine) Stavolta la Clai vince al tie break, dimostrando di essere una squadra che si farà rispettare in giro per l’Italia. E’ una partita molto interessante, dove le friulane prendono subito in mano le redini, la Clai però non demorde e riesce a mettere a terra 21 palloni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley A2 donne, le ragazze di Bendandi ribaltano il match. La Clai abbonata al tie-break stavolta rialza la testa. Malik, Hoogers e Bulovic fanno la differenza in Friuli