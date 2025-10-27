Volevano entrare senza biglietto rissa fra napoletani | scatta Daspo di dieci anni
LECCE – Pugno duro del questore di Lecce, Giampietro Lionetti, che ha emesso un severo provvedimento a carico di un tifoso napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti comportamenti pericolosi in ambito sportivo. Si tratta di un Daspo della durata di dieci anni, a cui si aggiunge un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Volevano entrare senza biglietto, rissa fra napoletani: scatta Daspo di dieci anni - Quel giorno in tanti si erano presentati al Via del Mare sprovvisti di tagliando. Da lecceprima.it
