Vogue World 2025 | la cascata di boccoli di Nicole Kidman e gli altri beauty look più belli

Dall'accoppiata di red lips e ricci dorati dell'attrice al flipped lob di Rita Ora passando per le labbra color malva di Dakota Johnson. Tutta la bellezza delle star (in passerella e tra le prime file) alla nuova edizione dell'evento firmato Vogue che celebra il legame tra moda e cinema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vogue World 2025: la cascata di boccoli di Nicole Kidman e gli altri beauty look più belli

Durante la sfilata di Vogue World: Hollywood, la modella Betsy Gaghan è apparsa in passerella con un cappello nero a tesa larga, una camicia bianca abbottonata, un gilet in velluto a coste marrone, pantaloni chino plissettati e una cravatta a pois – un chiaro

Sneakers di camoscio, la tendenza sportiva (ma boho) dell'autunno inverno

