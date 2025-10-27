Voci per Gaza | una serata unica di musica e solidarietà al Gran Teatro Geox

“Voci per Gaza”Il grande concerto e la raccolta fondi per portare protesi bioniche alle bambine e i bambini mutilati di GazaSabato 1 novembre 2025 al Gran Teatro Geox.DettagliLa grande mobilitazione popolare per Gaza non si limita alle piazze e all’attivismo. L’arte, la musica e il teatro tornano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

Solidarieta’. Tutti a Voci per Gaza il 1 novembre a Padova! @inprimopiano MEI - Meeting Degli Indipendenti Pierpaolo_Capovilla Kento Giorgio Canali Piotta Rossana De Pace Davide Toffolo Luca Romagnoli Auroro Borealo - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza, le voci al corteo: "Risvegliate le nostre coscienze. Non disperdiamo questo capitale umano": - X Vai su X

"Voci per Gaza": una serata unica di musica e solidarietà al Gran Teatro Geox - “Voci per Gaza” Il grande concerto e la raccolta fondi per portare protesi bioniche alle bambine e i bambini mutilati di Gaza Sabato 1 novembre 2025 al Gran Teatro Geox. padovaoggi.it scrive

“Voci per Gaza", un grande concerto per raccogliere fondi per bambine e bambini mutilati - A introdurre la serataMoni Ovadia, Paolo Rossi e Omar Suleiman e poi artisti come Abidat R’Ma, Kofia Group, Auroro Borealo, Giancane, Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, Pierpaolo Capovilla e i C ... Da padovaoggi.it

Una Notte per Gaza – Voci per la Palestina - L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, organizzazione indipendente impegnata a ... Riporta artribune.com