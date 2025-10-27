Voci per Gaza | una serata unica di musica e solidarietà al Gran Teatro Geox

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voci per Gaza”Il grande concerto e la raccolta fondi per portare protesi bioniche alle bambine e i bambini mutilati di GazaSabato 1 novembre 2025 al Gran Teatro Geox.DettagliLa grande mobilitazione popolare per Gaza non si limita alle piazze e all’attivismo. L’arte, la musica e il teatro tornano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

