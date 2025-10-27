Voci per Gaza un grande concerto per raccogliere fondi per bambine e bambini mutilati

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le grandi manifestazioni di settembre e la grandissima partecipazione di migliaia e migliaia di persone per far fermare il massacro, il genocidio a Gaza, ora entrano in campo l’arte, la musica e il teatro che  tornano a fare la loro parte. Per questo sabato 1 novembre 2025, dalle ore 19 alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

voci gaza grande concerto“Voci per Gaza", un grande concerto per raccogliere fondi per bambine e bambini mutilati - A introdurre la serataMoni Ovadia, Paolo Rossi e Omar Suleiman e poi artisti come Abidat R’Ma, Kofia Group, Auroro Borealo, Giancane, Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, Pierpaolo Capovilla e i C ... Scrive padovaoggi.it

voci gaza grande concertoPierpaolo Capovilla: «Con Voci per Gaza vogliamo ricostruire dignità, non pietismo» - L’1 novembre a Padova un grande concerto per aiutare i bambini di Gaza con l’acquisto e l’invio di protesi. Come scrive rollingstone.it

Una Notte per GazaVoci per la Palestina - L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, organizzazione indipendente impegnata a ... artribune.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Voci Gaza Grande Concerto