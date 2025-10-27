Vlahovic non fa gol David fa assist agli avversari Openda è una comparsa | Juve attacco da incubo

Le punte bianconere sono a secco dal 16 settembre, e una Signora con quattro partite senza gol non si vedeva da 34 anni e mezzo: viaggio nella crisi di un reparto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vlahovic non fa gol, David fa assist agli avversari, Openda è una comparsa: Juve, attacco da incubo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lazio-Juventus 1-0, le pagelle: David e Vlahovic, coppia da 4,5. Basic e Isaksen da favola - X Vai su X

Modesto su Tudor: "Lazio-Juve decisiva per lui? Rispondo così. David, Vlahovic e Koopmeiners…" - facebook.com Vai su Facebook

Modesto a Dazn: "Fiducia in Tudor. Openda e David? Negli altri club hanno sempre fatto gol, crediamo in loro. Situazione contratto non influenza Vlahovic. Koop sta migliorando ... - François Modesto, direttore tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida con la Lazio. Secondo tuttojuve.com

Modesto su Tudor: "Lazio-Juve decisiva per lui? Rispondo così. David, Vlahovic e Koopmeiners…" - Il dirigente bianconero parla del futuro del tecnico e fa un'analisi sul momento di alcuni giocatori ... Come scrive msn.com

Juventus, ecco i goal: Vlahovic, Openda e David nella top 10 dei marcatori nati dopo il 2000 - C'è un dato che può far guardare con fiducia al futuro: in tre hanno fatto 417 reti, Haaland in testa a questa classifica Per capire bene le difficoltà della Juventus in questi primi mesi della nuova ... Secondo ilbianconero.com