Vivi la magia di Halloween a Torino con uno speciale weekend di festa

Dolcetto o scherzetto? Siete pronti alla festa più paurosa dell'anno? Mostriciattoli e streghette in arrivo al Centro Commerciale To Dream che festeggia Halloween con tre giorni di divertimento e attività pensate per tutta la famiglia!Le attività Tre le imperdibili attività proposte che faranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it