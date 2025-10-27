' Vivere la Musica' appuntamento con le guide all' ascolto di Vivaldi e Smetana

Foggiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna ‘Vivere la Musica’, la rassegna di ‘Guide all’Ascolto di Musica Classica’ organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia. Sette appuntamenti da ottobre ad aprile con il bibliotecario e direttore d’orchestra Marco Maria Lacasella, che accompagnerà il pubblico in un percorso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

