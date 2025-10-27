' Vivere la Musica' appuntamento con le guide all' ascolto di Vivaldi e Smetana

Torna ‘Vivere la Musica’, la rassegna di ‘Guide all’Ascolto di Musica Classica’ organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia. Sette appuntamenti da ottobre ad aprile con il bibliotecario e direttore d’orchestra Marco Maria Lacasella, che accompagnerà il pubblico in un percorso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

