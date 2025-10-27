Vittorio Sgarbi in pericolo! La figlia Evelina lancia l’allarme

Evelina Sgarbi accusa: secondo lei stanno approfittando di suo padre Vittorio Sgarbi. Ecco cosa ha detto e cosa potrebbe succedere tra poche ore. Evelina Sgarbi è tornata a parlare pubblicamente della salute di suo padre, Vittorio Sgarbi, e lo ha fatto con parole che pesano come macigni. Ospite a Verissimo, ha confessato senza mezzi termini che teme per il benessere del padre e, soprattutto, crede che troppe persone si stiano approfittando di lui. Il punto centrale è un’udienza decisiva, fissata per martedì, in cui si stabilirà se Sgarbi dovrà essere affiancato da un amministratore di sostegno, su richiesta della stessa Evelina. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

