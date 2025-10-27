Vittoria mancata con Msp X Martiri fermata in casa Non va oltre il pareggio
x martiri 0 msp calcio 0 X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristoforo, Pallara, Gjoni, Panzetta, Manfredini, De Angelis, Bini. A disposizione: Morini, Cavallari, Zouaghi, Artioli, Munari, Zardi, Bonetti, Felice. Allenatore: Bolognesi (nella foto). MSP CALCIO: Ferrone, Zannoni, Donvito, Saputo, Laruccia, Comastri, Persona, Aiello, Cini, Ciaccio, Costantini. A disposizione: Comastri, Tartarelli, Piscopo, Pasotti, Guidotti, Scarpati, Tonelli, Licciardo. Allenatore: Onestini Arbitro: Irene Tirri di Ferrara La X Martiri sbatte contro il muro del MSP Calcio. Un punto che vale comunque il terzo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Il #Milan non ha perso punti per questo intervento, la mancata vittoria è figlia di diversi errori che abbiamo analizzato nel post gara senza nasconderci, ma questo tipo di contrasto non può e non deve essere considerato come accettabile. Per ritrovare immagin - X Vai su X
Buongiorno care ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Alta e Bergamo Tv, sono le 4 di oggi giovedì 23 ottobre 2025, 12º cielo nuvoloso, prevista pioggia.Ieri sera un’Atalanta spuntata non è riuscita a fare gol, ennesimo pareggio, mancata vittoria, peccato. Gli ospi - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria mancata con Msp. X Martiri fermata in casa. Non va oltre il pareggio - MSP CALCIO: Ferrone, Zannoni, Donvito, Saputo, Laruccia, Comastri, Persona, Aiello, Cini, Ciaccio, Costantini. Scrive ilrestodelcarlino.it