Vittoria mancata con Msp X Martiri fermata in casa Non va oltre il pareggio

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

x martiri 0 msp calcio 0 X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristoforo, Pallara, Gjoni, Panzetta, Manfredini, De Angelis, Bini. A disposizione: Morini, Cavallari, Zouaghi, Artioli, Munari, Zardi, Bonetti, Felice. Allenatore: Bolognesi (nella foto). MSP CALCIO: Ferrone, Zannoni, Donvito, Saputo, Laruccia, Comastri, Persona, Aiello, Cini, Ciaccio, Costantini. A disposizione: Comastri, Tartarelli, Piscopo, Pasotti, Guidotti, Scarpati, Tonelli, Licciardo. Allenatore: Onestini Arbitro: Irene Tirri di Ferrara La X Martiri sbatte contro il muro del MSP Calcio. Un punto che vale comunque il terzo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

